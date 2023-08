Tennis, US Open: Brancaccio eliminato da Skatov Il ragazzo di Torre del Greco battuto in due set dal giocatore kazako.

La corsa di Raul Brancaccio nel tabellone di qualificazione agli US Open si è fermata questa notte al secondo turno. Sui campi veloci di Flushing Meadows, dopo aver superato agevolmente il primo match vinto 7-6 6-3 sull’ucraino Vitaliy Sachko, l’azzurro non è riuscito ad avere la meglio sul kazako Skatov, numero 128 della classifica ATP.

Brancaccio ha pasticciato soprattutto col servizio con 7 doppi falli e una percentuale di prime del 47%. Troppo poco per vincere una partita contro un avversario simile.

Nel primo set il campano era riuscito a salire 4-2 strappando il turno di servizio al rivale, poi ne ha ceduti due consecutivamente perdendo 6-4 il primo parziale. Nella seconda partita è andato addirittura sotto di due break (0-3) non riuscendo più a recuperare col kazako che ha chiuso 6-2 guadagnandosi la qualificazione all’ultimo e decisivo turno.

L’eliminazione del più grande dei fratelli Brancaccio fa seguito a quella della giovane Nuria, che nel torneo femminile non è riuscita a superare il primo turno fermata dalla forte ed esperta atleta teutonica Laura Siegemund col punteggio di 6-1 6-4. Per entrambi l’appuntamento con un nuovo tentativo per la prima qualificazione Slam è rinviata al 2024 e precisamente al mese di gennaio quando a Melbourne andranno in scena gli Australian Open.

Dando uno sguardo agli altri italiani in gara va sottolineato l’approdo al terzo turno di Giulio Zeppieri che oggi sfiderà il francese Couacaud per l’accesso al tabellone principale, mentre Travaglia deve ancora sfidare Millman così come Vavassori giocherà contro Nava il suo match di secondo turno.