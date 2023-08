Turris: 3-3 nel test con il Potenza. A segno Maniero, Nocerino e De Felice Il tabellino e le reti dell'ultimo test precampionato per i corallini

Finale di 3-3 nell'amichevole tra il Potenza e la Turris al "Viviani". Caneo non ha potuto contare su Scaccabarozzi, Pavone e Maestrelli, fermati da un virus influenzale. Recupero in extremis, invece, per Zampa, in panchina. Verrengia regala il vantaggio ai lucani al 44', ma pochi secondi dopo Maniero va a segno su rigore per l'1-1 all'intervallo. La Turris firma il sorpasso con Nocerino al 49' e trova il 3-1 con De Felice al 75', ma il Potenza strappa il pari con Caturano su rigore e con Maddaloni al 90'.

Il tabellino

Turris: Fasolino (1’ st Pagno); Cocetta (40’ st Musumeci), Miceli (13’ st Esempio), Burgio (25’ st Onda); Cum (40’ st Rizzo), Franco, Pugliese (13’ st Zampa), Contessa, Giannone (33’ st Guida), Maniero (21’ st De Felice), D’Auria (1’ st Nocerino).

Reti: 44’ pt Verrengia, 45’ pt rig. Maniero, 4’st Nocerino, 30’ st De Felice, 32’ rig. Caturano, 44’ st Maddaloni.

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Turris Calcio 1944