Giugliano-Sorrento 1-0: decisivo Nocciolini, il tabellino La rete nella ripresa garantisce i 3 punti all'esordio per i tigrotti. Rimpianti per i rossoneri

La rete di Nocciolini al 18' della ripresa regala al Giugliano la vittoria contro il Sorrento. Finale di 1-0 nella seconda gara della prima giornata del girone C di Serie C dopo il successo del Crotone a Catania (0-1). Debutto con 3 punti conquistati nel ritorno tra le mura amiche del "De Cristofaro" per i tigrotti. Rimpianti, invece, per i rossoneri dopo una buona prestazione con il colpo di testa di Nocciolini che supera Marcone e decide il match.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Prima Giornata

Giugliano - Sorrento 1-0

Marcatori: 18' st Nocciolini

Giugliano (3-5-2): Baldi; Menna, Scognamiglio, Caldore; Rondinella (8’ st Oviszach), Labriola, Berardocco (17' st Di Dio), Gladestony, Oyewale (17’ st Vogiatzis); Nocciolini (27’ st De Sena), Sorrentino (27’ st Bernardotto). All. Di Napoli. A disp. Russo, Manrrique, De Francesco, Virgilio, Giorgione, Aruta, Ciuferri, Grasso, Stabile

Sorrento (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Panelli, Loreto (31’ st Vitiello); La Monica, Bonavolontà (31’ st De Francesco), Vitale (31’ st Ravasio); Scala (35’ st Capasso), Martignago (39’ st Petito), Badje. All. Maiuri. A disp. Del Sorbo, D'Aniello, Chiricallo, Fusco, Colombini, Di Somma, Messori, Caravaca, Kone

Arbitro: Mastrodomenico

Ammoniti: Sorrentino, Caldore, Berardocco (G), Vitale (S)