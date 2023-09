Italrugby, Mondiale: Capuozzo titolare nell'esordio con la Namibia Sabato alle 13:00 a Saint-Eitenne prima partita degli azzurri nel torneo iridato in terra francese.

Il grande giorno dell’esordio Mondiale dell’Italrugby sta per arrivare. Il countdown è giusto agli sgoccioli, da sabato si fa sul serio. Finito il tempo delle chiacchiere e delle ipotesi. Alle 13:00 a Saint-Etienne andrà in scena la sfida contro la Namibia. Azzurri nettamente favoriti, ma il Mondiale è una competizione talmente speciale dove non si può sottovalutare nessuno.

Kieran Crowley ha annunciato il XV che sfiderà gli africani. Dal primo minuto ci sarà il campano Ange Capuozzo che all’arrivo in Francia è stato il più osannato. E’ lui la stella dell’Italrugby e anche se almeno nel primo match non giocherà nel ruolo di estremo sarà l’uomo più atteso. Capuozzo scenderà in campo con la maglia numero 14 nella posizione di ala, mentre almeno inizialmente l’estremo sarà Tommy Allan, giocatore diverso ma di grande esperienza e soprattutto con un grande calcio. Rinviato, invece, l’appuntamento con l’esordio iridato per Alessandro Fusco. Il napoletano non sarà nemmeno in panchina.

“Ci siamo preparati bene per questa partita” ha dichiarato Crowley dopo aver annunciato il primo XV. “C’è energia in squadra per l’esordio al Mondiale. Il focus sarà sulla nostra prestazione e sulla prossima partita. Lavoriamo step by step mostrando la versione migliore di noi stessi”.

Ricordiamo che il contratto del tecnico neozelandese, che ha fatto bene sulla panchina azzurra, scadrà il prossimo 31 dicembre e non verrà rinnovato. La Federazione, già da tempo, ha annunciato la separazione con Crowley che sarà sostituito dall’argentino Gonzalo Quesada.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Tommaso ALLAN (Perpignan, 75 caps)

14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 12 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 26 caps)

12 Luca MORISI (svincolato, 47 caps)

11 Montanna IOANE (Lione, 21 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 27 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 21 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 12 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 29 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 48 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 45 caps)

4 Dino LAMB (Harlequins, 3 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 47 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 15 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 33 caps)

A disposizione

16 Epalahame FAIVA (svincolato, 7 caps)

17 Ivan NEMER (Benetton Rugby, 13 caps)

18 Marco RICCIONI (Saracens, 22 caps)

19 David SISI (Zebre Parma, 28 caps)

20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 13 caps)

21 Martin PAGE-RELO (Lione, 2 caps)

22 Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 3 caps)

23 Pierre BRUNO (Zebre Parma, 13 caps)

Questo il calendario dei Test Match estivi dell’Italia

29.07 Scozia v Italia, Edimburgo – 25-13

05.08 Irlanda v Italia, Dublino – 33-17

19.08 Italia v Romania, San Benedetto del Tronto – 57-7

26.08 Italia v Giappone, Treviso - 42-21

Questo il calendario delle partite dell’Italia nel girone della RWC 2023:

09.09 Italia v Namibia, Saint-Etienne ore 13

20.09 Italia v Uruguay, Nizza ore 17.45

29.09 Nuova Zelanda v Italia, Lione ore 21

06.10 Francia v Italia, Lione ore 21