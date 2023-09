Turris: Cum e super Maniero, colpaccio a Crotone (2-3) I corallini firmano il 2 su 2 in campionato e volano in testa alla classifica con il Latina

In attesa dei risultati del lunedì la Turris vola in testa alla classifica nel girone C di Serie C in compagnia del Latina, vincente contro il Potenza (2-1). La squadra di Caneo passa allo "Scida", firma il colpaccio in casa del Crotone con il finale di 3-2. Corallini in vantaggio con Cum al 21' e 10 minuti dopo Maniero va a bersaglio per il 2-0 con cui si torna negli spogliatoi. La ripresa si apre con Tumminello che accorcia le distanze e con Maniero autore della doppietta personale del nuovo +2 biancorosso: tutto in 120 secondi dal via della ripresa. Nel finale Vuthaj prova il rilancio per il pari che non arriva. La Turris resiste e vola con il 2 su 2 in campionato.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Seconda Giornata

Crotone - Turris 2-3

Marcatori: 21’ pt Cum (T), 31’ pt, 2’ st Maniero (T), 1’ st Tumminello (C), 36’ st Vuthaj (C)

Crotone: Dini; Leo (31’ st Giannotti), Papini, Gigliotti, Giron; Petriccione, Felippe (13’ st Vuthaj), Vitale (43’ st Cantisani); D’Ursi (31’ st Pannitteri), Tumminello (13’ st Gomez), Tribuzzi. All. Zauli. A disp. D’Alterio, Lucano, Spaltro, Bove, Crialese, Loiacono, Rojas, Bruzzaniti, Jurcec, Vinicius

Turris: Pagno; Cocetta, Miceli, Frascatore (20’ st Burgio); Cum, Scaccabarozzi, Franco (12’ st Pugliese), Contessa; Giannone (25’ st De Felice), Maniero (25’ st D’Auria), Nocerino (12’ st Matera). All. Caneo. A disp. Iuliano, Fasolino, Esempio, Maestrelli, Musumeci, Primicile, Guida, Pavone. All. Caneo

Ammoniti: Tumminello (C), Vitale (C), De Felice (T), D’Auria (T)