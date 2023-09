Tennis, Challenger di Szczecin: Brancaccio supera l'ostacolo francese Blancaneax Il campano si è imposto in due set dopo poco più di due ore di gioco. Domani sfida a Shevchenko.

Al Challenger di Szczecin in Polonia esordio positivo per Raul Brancaccio. Il tennista di Torre del Greco, che affrontava il francese Blancaneax, si è imposto in due set proseguendo la propria corsa.

Sulla terra rossa polacca l’azzurro è stato bravo nel primo set a recuperare dopo aver perso in avvio il servizio strappandolo per ben due volte all’avversario. Nel sesto e nell’ottavo gioco il transalpino ha avuto le occasioni per rientrare, ma in entrambi i game, Brancaccio ha cancellato le palle break concesse. Il tennista campano ha portato a casa il primo set per 6-4 ma, ancora una volta, all’inizio del secondo si è ritrovato a rincorrere subendo il break nel secondo gioco.

Blancaneax, però, non è riuscito a sfruttare l’occasione l'azzurro ha recuperato per poi è volare via fino al 5-2. Quando il match sembrava per essere agli sgoccioli Brancaccio non è riuscito a chiuderlo e si è ritrovato a dover battagliare ancora sul 5-5. Il merito dell’azzurro è stato quello di tenere mentalmente e fare un altro break all’unidicesimo gioco per poi servire per il match. Chiudere, però, non è stato per nulla agevole. Blancaneax ha avuto tre palle break per portare la partita al tie-break, ma al primo match point il campano ha chiuso la pratica portando a casa il set per 7-5.

Domani Raul Brancaccio tornerà in campo e sulla sua strada ci sarà un osso durissimo come il russo Shevchenko, numero 86 del mondo, e reduce da tornei importanti come quelli in America tra cui anche gli US Open.