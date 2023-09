La Turris vince il derby: 3-2 sul Sorrento e corallini primi Nocerino e la doppietta di Scaccabarozzi per superare i rossoneri, avanti due volte al "Liguori"

La Turris vince il derby contro il Sorrento. Finale di 3-2 e tris per la squadra di Bruno Caneo. I corallini firmano il 3 su 3: 9 punti e primo posto in solitaria in attesa dei risultati di Juve Stabia e Latina. Il Sorrento va in vantaggio due volte al "Liguori". I rossoneri passano con Vitale al 16' e con La Monica al 41', ma la Turris trova il pari con Nocerino al 22' e con Scaccabarozzi al 47' del primo tempo. Al 13' della ripresa il centrocampista biancorosso firma la doppietta e vola sul 3-2. È il gol decisivo per la vittoria e per il primo posto dopo 3 turni. Per il Sorrento è la seconda sconfitta in tre uscite con ulteriori rimpianti.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Terza Giornata

Turris - Sorrento 3-2

Marcatori: 16' pt Vitale (S), 22' pt Nocerino (T), 41' pt La Monica (S), 47' pt, 13' st Scaccabarozzi (T)

Turris (3-4-3): Fasolino; Cocetta, Miceli, Frascatore; Cum, Scaccabarozzi, Matera (37' st Pugliese), Contessa; Giannone (18' st Burgio), Maniero (24' st De Felice), Nocerino (24' st Maestrelli). All. Caneo. A disp. D'Auria, Esempio, Franco, Guida, Iuliano, Musumeci, Pagno, Pavone, Primicile.

Sorrento (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Panelli, Loreto (30' st Ravasio); La Monica, De Francesco (36' st Bonavolontà), Vitale (30' st Colombini); Badje, Martignago, Petito (25' st Capasso). All. Maiuri. A disp. Caravaca, Chiricallo, Cuccurullo, D'Aniello, Del Sorbo, Fusco, Kone, Messori, Scala, Vitiello.

Arbitro: Cavaliere

Ammoniti: De Francesco (S), Blondett (S), Badje (S), Miceli (T), Matera (T), Fasolino (T), Scaccabarozzi (T), Bonavolontà (S)

Espulso: 17' st Frascatore (T)

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Turris Calcio 1944