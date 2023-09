Tennis, Challenger di Bad Waltersdorf: Brancaccio accede al secondo turno Battuto in tre set il tedesco Squire, giovedì sfida contro l'altro teutonico Moeller.

Sono servite 2 ore e 18 minuti di gioco a Raul Brancaccio per portare a casa il match di primo turno al Challenger di Bad Waltersdorf in Austria. Il campano ha superato per 2 set a 1 il tedesco Squire, numero 267 della classifica ATP.

Match complicato che ha visto l’azzurro prevalere nel primo parziale per 7-4 al tiebreak, ma nel secondo ha pagato a caro prezzo un passaggio a vuoto sul 5-5 quando ha concesso due palle break al rivale che ha sfruttato subito la prima occasione per andare a servire per il set vinto 7-5.

Nel terzo e decisivo parziale, dopo aver ceduto il servizio nel primo gioco, Brancaccio ha subito fatto il contro break e alla lunga ha fatto pesare la maggiore esperienza e lo spessore di giocatore di categoria superiore, oltre alla maggiore familiarità a giocare sulla terra rossa. Ha strappato il servizio al teutonico nel sesto e nell’ottavo gioco imponendosi per 6-2.

Si tratta di una vittoria importante che consente al ragazzo di Torre del Greco di andare avanti nel torneo dove ci sono diversi italiani e sono anche già saltate alcune delle teste di serie come Skatov, Munar, Martinez, Paire (battuto da Fognini), Rodionov e Carballes Baena. Dunque un torneo che si apre a possibili sorprese e Brancaccio, che nel secondo turno sfiderà il tedesco Moeller nella giornata di giovedì, potrebbe sfruttare l’occasione per andare avanti e fare punti importanti.