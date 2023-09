Tennis, Challenger di Bad Waltersdorf: Brancaccio eliminato Il campano è stato superato con un doppio 6-3 dal tedesco Moeller.

Si è fermata al secondo turno la corsa di Raul Brancaccio nel Challenger di Bad Waltersdorf. Il campano, sulla terra rossa austriaca, è stato superato in due set dal meno quotato tedesco Marvin Moeller, numero 433 della classifica ATP.

Brancaccio ha giocato male portando a casa solo il 52% dei punti sulla prima di servizio. E’ partito soffrendo e subendo due break nel primo set, poi ha provato a rientrare recuperandone uno, ma nel settimo e nel nono gioco si è fatto strappare ancora il turno di servizio.

Il primo set vinto per 6-3 ha dato ancora più morale al teutonico che ha fatto il break nel secondo game della seconda partita difendendosi poi senza concedere nessuna palla break al campano. Anche questo set si è concluso col risultato di 6-3 e ha messo fine all’avventura di Brancaccio nel Challenger in Austria. Un vero peccato perché si poteva andare avanti in un torneo dove molte teste di serie sono già saltate.