Giugliano: debacle a Picerno, 4-0 per i lucani Brutta sconfitta per gli uomini di Di Napoli allo stadio "Curcio"

Poker del Picerno, il Giugliano crolla in casa dei lucani. Al "Curcio" 4-0 per la squadra allenata da Longo, brutta sconfitta per gli uomini di Di Napoli. A segno Guerra, Diop, Albadoro e Murano per il Picerno. Seconda sconfitta in quattro uscite di campionato per i tigrotti, che erano reduci dal pari nel derby con la Juve Stabia.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quarta Giornata

Picerno - Giugliano 4-0

Marcatori: 2′ pt Guerra, 3′ st Diop, 8′ st Albadoro, 47′ st Murano

Picerno (4-2-3-1): Summa, Pagliai (30′ st Savarese), Garcia, Allegretto, Guerra, Gallo (9′ st De Ciancio), Graziani, Ceccarelli (9′ st Ciko), Albadoro (21′ st Murano), De Cristofaro, Diop (21′ st Santarcangelo). All. Longo. A disp. Merelli, Esposito A, Pitarresi, Esposito E, Gilli, Vitali, Novella

Giugliano (3-5-2): Russo, Berman (1′ st Oviszach), Scognamiglio, Caldore, Rondinella (26′ st De Francesco), Vogiatzis (15′ st De Sena), Berardocco (26′ st Labriola), Gladestony, Yabre, Bernardotto, Salvemini (1′ st Sorrentino). All. Di Napoli. A disp. Baldi, Manrique, Oyewale, Zullo, Virgilio, Grasso, Aruta, Ciufferi, Stabile

Arbitro: Leone

Ammoniti: Berman (G), Graziani (P), Caldore (G), Yabre (G), Sorrentino (G)

Angoli: 1-0

Recupero: 1′ pt, 5′ st