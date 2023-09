Giugliano-Latina 0-3: tigrotti in crisi, il tabellino Seconda sconfitta consecutiva, la terza nelle ultime quattro gare per i tigrotti

Il Giugliano rimedia il secondo ko di fila (7 gol subiti e zero segnati), il terzo nelle ultime quattro gare. Il Latina passa al "De Cristofaro" con il finale di 3-0 con i gol di Rocchi, Fabrizi e Fella. Sempre più in bilico la posizione del tecnico gialloblé, Di Napoli. Il Giugliano gioca il secondo tempo in 9 per le espulsioni di Salvemini e Berardocco.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quinta Giornata

Giugliano - Latina 0-3

Marcatori: 29' Rocchi, 85' Fabrizi, 88' Fella

Giugliano (3-5-2): Baldi; Berman, Zullo, Caldore; Rondinella (55' Vogiatzis), Di Dio (78' De Sena), Berardocco, Gladestony, Oyewale (46' Salvemini); Bernardotto, Sorrentino (62' Labriola). All. Di Napoli. A disp. Antonini, Aruta, Ciuferri, Grasso, Oviszach, Russo, De Francesco, Scognamiglio, Stabile, Yabre.

Latina (3-5-2): Cardinali; Cortinovis, Rocchi, Serbouti (67' De Santis); Ercolano, Di Livio, Biagi (77' Cittadino), Riccardi (26' Del Sole, 67' Crecco), Paganini; Fella, Mastroianni (77' Fabrizi). All. Di Donato. A disp. Bertini, Di Renzo, Gallo, Jallow, Perseu, Polletta, Vona.

Arbitro: Baratta

Ammoniti: Gladestony (G), Del Sole (L), Serbouti (L), De Santis (L), Di Dio (G)

Espulsi: 52' Salvemini (G), 54' Berardocco (G)

Foto: pagina ufficiale Facebook Giugliano Calcio 1928