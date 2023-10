Luvo Barattoli Arzano, arriva il "Marchio di Qualità d'Oro" Il riconoscimento è figlio del rendimento del settore giovanile del club arzanese.

Momento tutto d’oro per la Luvo Barattoli Arzano. La società ha ricevuto il Marchio di Qualità d’Oro per l’eccellente rendimento del suo settore giovanile. A ricevere il riconoscimento dalle mani del consigliere nazionale Felice Vecchione è stato il presidente del sodalizio Raffaele Piscopo accompagnato dai tecnici Gianpaolo Marino e Davide Dentice.



Il momento della premiazione, ospitato dall'Aula Magna del complesso Scampìa dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, si è svolto alla presenza del presidente del Comitato Territoriale di Napoli Carmine Menna e di Fabio Romei revisore dei conti della Fipav Campania e consulente della Fipav.



La stagione della Luvo Barattoli Arzano comincerà ufficialmente sabato 7 ottobre alle ore 16 quando al Palasport Rea arriverà il Castellana Grotte per la prima gara del campionato nazionale di serie B1 femminile.