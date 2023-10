Gevi Napoli Basket: esordio vincente a Sassari, Banco di Sardegna ko 90-111 Coach Milicic: "Messo in pratica perfettamente il piano gara che avevamo preparato"

La Gevi Napoli apre nel migliore dei modi il proprio cammino nella Serie A 2023/2024. La squadra azzurra ha superato il Banco di Sardegna Sassari al PalaSerradimigni con il finale di 90-111. "Faccio i miei complimenti ai giocatori. Hanno messo in pratica perfettamente il piano gara che avevamo preparato. - ha spiegato il coach della Gevi, Igor Milicic - Dobbiamo andare avanti continuando a lavorare come abbiamo fatto sino ad ora. La società ha un progetto ambizioso, c’è voglia di crescere, e noi vogliamo fare bene. Siamo contenti di essere partiti con il piede giusto e ora dobbiamo affrontare con lo stesso spirito partita dopo partita. Abbiamo sfruttato le loro assenze, ma dobbiamo comunque migliorare in difesa e cerchiamo di poter competere bene in questo campionato. Adesso ci prepariamo al meglio per affrontare una serie di partite molto difficili, a partire da domenica prossima contro i campioni d’Italia dell’Emporio Armani Milano".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Prima Giornata

Banco di Sardegna Sassari - Gevi Napoli 90-111

Parziali: 19-27, 21-28, 22-31, 28-25

Sassari: Cappelletti 9, Piredda ne, Pisano, Kruslin 13, Treier 8, Whittaker Jr 9, Raspino ne, Gandini ne, S. Gentile 9, Diop 15, Gombauld 12, Mckinnie 15. All. Bucchi.

Napoli: Pullen 17, Ennis 11, Jaworski 10, Zubcic 20, Bamba, Ebeling, G. De Nicolao 9, Lever 12, Owens 9, Sokolowski 23, Mabor, Saccoccia. All. Milicic.

Arbitri: Rossi, Perciavalle, Dori