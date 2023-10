Tennis, Challenger di Malaga: Brancaccio eliminato da Nava Il campano è stato battuto con un doppio 6-4.

E’ durata poco la settimana di Raul Brancaccio al Challenger di Malaga. Dopo aver superato il tabellone di qualificazione, il campione campano ha battuto nel turno decisivo il lettone Robert Strombachs (382 della classifica ATP) per 6-3 6-1, nel primo incontro del main draw ha dovuto affrontare l’ostico americano Emilio Nava.

Su una superficie veloce come il cemento l’atleta a stelle e strisce ha saputo sfruttare al meglio le sue armi portando a casa il match in due set col un doppio 6-4. Nel primo parziale decisivo il break fatto dall’americano nel settimo game, mentre nel secondo è scappato subito via nel punteggio strappando il servizi all’azzurro nel primo gioco e poi nel quinto. Brancaccio ha provato a rifarsi sotto recuperando uno dei due break ma alla fine si è dovuto arrendere dopo ottanta minuti di gioco.