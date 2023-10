ACR Messina - Giugliano 1-0: prima sconfitta con Bertotto, il tabellino Serie C: la rete di Plescia decide il match del "San Filippo - Franco Scoglio"

Il Giugliano esce sconfitto dal "San Filippo - Franco Scoglio": vince l'ACR Messina con il risultato di 1-0. Ai siciliani basta il gol di Plescia al minuto 17. Il Messina chiude in 10 il match con la doppia ammonizione rimediata da Pacciardi, ma controlla il divario e batte i tigrotti al primo ko con Bertotto in panchina.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ottava Giornata

ACR Messina - Giugliano 1-0

Marcatori: 17' Plescia

Messina (4-3-3): Fumagalli; Lia, Manetta, Pacciardi, Polito (46' Ortisi); Scafetta, Franco, Frisenna; Cavallo, Plescia, Ragusa. All. Modica. A disp. Darini, De Matteis, Di Bella, Giunta, Luciani, Salvo, Tropea.

Giugliano (4-3-3): Baldi (74' Russo); Di Dio, Berman, Caldore, Yabre; Giorgione (46' De Rosa), Vogiatzis (74' Stabile), Gladestony; Oviszach (46' Nocciolini), Sorrentino (60' Salvemini), De Sena. All. Bertotto. A disp. Antonini, Aruta, De Francesco, Eyango, Grasso, Menna.

Arbitro: Catanoso

Ammoniti: Polito (M), Yabre (G)

Espulsi: Pacciardi (M)