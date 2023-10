Potenza-Turris 2-3: corallini al quinto posto con l'Avellino, il tabellino Maestrelli al minuto 97 per tre punti preziosi in una gara incredibile al "Viviani"

La Turris passa al "Viviani" al termine di un match incredibile. I corallini superano il Potenza con il risultato di 3-2. Biancorossi avanti al minuto 18 con Giannone e da radoppio con D'Auria al 35'. La squadra di Caneo conferma alti standard offensivi, ma subisce tanto. L'ingresso di Di Grazia garantisce il rilancio immediato al Potenza: gol al 51' e gara riaperta. Nei minuti finali succede di tutto. Tre rossi, uno dalla panchina per Schiattarella, gli altri per Matera e Franco. Al 94' Di Grazia trova la rete del pari, ma nei secondi conclusivi ci pensa Maestrelli a regalare i tre punti alla Turris, al quinto posto con l'Avellino dopo otto turni con il miglior attacco e la miglior difesa.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ottava Giornata

Potenza-Turris 2-3

Marcatori: 18' Giannone (T), 35' D'Auria (T), 51', 94' Di Grazia (P), 97' Maestrelli (T)

Potenza (4-3-3): Gasparini; Gyamfi, Monaco, Sbraga, Hadziosmanovic; Steffè (46' Di Grazia), Candellori (89' Mata), Saporiti (64' Prezioso); Volpe (89' Rossetti), Caturano, Gagliano (69' Asencio). All. De Giorgio. A disp. Alastra, Armini, Galiano, Hristov, Maddaloni, Porcino, Schiattarella, Verrengia.

Turris (3-4-3): Fasolino; Cocetta (64' Maestrelli), Esempio, Burgio; Contessa, Franco, Scaccabarozzi (79' Pugliese), Cum; Giannone (85' Miceli), Maniero, D'Auria (64' Matera). All. Caneo. A disp. D'Alessio, De Felice, Frascatore, Guida, Iuliano, Musumeci, Nocerini, Onda, Pagno, Pavone, Primicile, Pugliese.

Arbitro: Lovison

Ammoniti: Gyamfi (P), Scaccabarozzi (T), Di Grazia (P), Burgio T)

Espulsi: 82' Schiattarella (P, dalla panchina), 94' Matera (T, doppia ammonizione), 97' Franco (T)