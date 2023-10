Tennis, Challenger di Olbia: Brancaccio supera Bertola dopo una lunga battaglia Il campano si è imposto in tre set dopo oltre due ore di gioco. Giovedì derby con Bellucci.

Esordio vincente ieri per Raul Brancaccio al Challenger di Olbia. Il ragazzo di Torre del Greco ha superato il primo turno avendo la meglio sul qualificato svizzero Remy Bertola dopo una lunga battaglia durata 2 ore e 37 minuti.

Sul cemento sardo il campano è partito bene imponendosi nel primo parziale dopo aver recuperato un break di svantaggio. Decisivo aver strappato il servizio all’elvetico nel dodicesimo gioco, quando avanti 6-5 ha saputo sfruttare una palla break diventata set point sul 30-40.

Nel secondo set grande equilibrio fino al 5-5, poi Bertola si è costruito due palle break nell’undicesimo gioco strappando il servizio a Brancaccio. Lo svizzero è andato a servire per il set ma ha dovuto fronteggiare una palla del controbreak prontamente annullata. Due punti consecutivi hanno consentito a Bertola di imporsi 7-5 e portare il match al terzo e decisivo parziale. Brancaccio ha messo in campo la sua maggiore esperienza a questi livelli e la voglia di portare a casa una partita importante. Ha strappato il servizio allo svizzero nel secondo gioco e grazie a percentuali alte di punti vinti nei turni di battuta ha chiuso per 6-3.

Giovedì il campano tornerà in campo in un match molto complicato contro l’altro azzurro Bellucci, numero 152 della classifica ATP, giocatore a cui piacciono tanto i campi veloci.