Volley, ancora un successo per Monica De Gennaro La campionessa di Piano di Sorrento ha vinto la Supercoppa Italiana con la sua Imoco Conegliano.

Il palmares di Monica De Gennaro continua ad arricchirsi. La sua stanza dei trofeo è ormai piena zeppa. L’ultimo è arrivato nell’attesissima sfida nella finale di Supercoppa contro Milano di Paola Egonu. Le campionesse d’Italia si sono imposte per 3-1 con i seguenti parziali: 26-24 21-25 25-23 25-20.

La De Gennaro, classe 1987, dopo una delle poche estati vissute senza la maglia azzurra sulle spalle, è ancora una delle migliori interpreti mondiali del ruolo di libero. La sua esclusione dagli europei non è piaciuta a tanti addetti ai lavori che avevano subito puntato il dito contro il tecnico Davide Mazzanti. I risultati non sono arrivati, conferma che la scelta di lasciare a casa la campana non è stata vincente.

Con l’esonero di Mazzanti non è da escludere un ritorno in azzurro per la campionessa si Piano di Sorrento in un 2024 dove c’è l’Olimpiade di Parigi da giocare per vincere una medaglia.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 3

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO 1

(26-24 21-25 25-23 25-20)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Squarcini 6, Wolosz 4, Plummer 6, Fahr 14, Haak 25, Robinson-cook 8, De Gennaro (L), De Kruijf 2, Lanier 2, Gennari 1, Bardaro. Non entrate: Bugg, Piani, Lubian (L). All. Santarelli.

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Bajema 7, Rettke 11, Orro 3, Sylla 8, Candi 8, Egonu 21, Parrocchiale (L), Cazaute 3, Heyrman 2, Malual 1, Daalderop 1. Non entrate: Prandi, Folie, Piciocchi (L). All. Gaspari. ARBITRI: Cerra, Goitre. NOTE - Spettatori: 7750, Durata set: 33', 29', 30', 26'; Tot: 118'. MVP: Wolosz.



Top scorers: Haak I. (25) Egonu P. (21) Fahr S. (14)

Top servers: Rettke D. (2) Wolosz J. (2) Candi S. (1)

Top blockers: Candi S. (2) Egonu P. (2) Rettke D. (2)