Volley, B1: la Luvo Barattoli Arzano beffata al quinto set Catania si è imposta per 3-2 al termine di un match che lascia tanto amaro in bocca alle campane.

Si ferma a tre punti dalla meta il cammino nel big match della Luvo Barattoli Arzano. Quando ormai il traguardo era a portata di mano, la squadra di coach Antonio Piscopo non riesce più a fare cose che stavano riuscendo benissimo fino a quel momento e cede il passo alla corazzata Academy Wek Catania che ringrazia e porta a casa due punti che sembravano ormai impossibili.



La giornata è abbastanza movimentata. All’ultimo minuto il cambio di sede spiazza un po’ entrambe le squadre che si trovano a giocare a Ponticelli lasciando la palestra di Arzano. La gara vede le due squadre inseguirsi praticamente in tutti i parziali. Le ragazze in campo fanno vedere sprazzi di bel gioco.

La squadra ospite è costruita per vincere, quella di casa invece per continuare a fare esperienza e stupire ad ogni uscita. Al termine della battaglia tutte le ragazze meritano l’applauso. I numeri raccontano di una strepitosa Irene Botarelli che mette a terra 27 palle. Poco distante l’altrettanto roboante Marianna De Siano che si ferma a quota 23. Applausi anche per Giugovaz e Putignano che servite rispettivamente da Galazzo ed Allasia vivono momenti davvero esaltanti.



La girandola di emozioni vive il suo momento decisivo nel quarto set. Sul 23-21 Arzano sbaglia la battuta e non riesce più a recuperare. Ne approfittano le avversarie che mettono a segno un ribaltone inatteso che prolunga la gara al quinto set. Nel tie-break l’Arzano rimonta fino all’11 pari poi resta di nuovo senza benzina e alza bandiera bianca.



Il presidente Raffaele Piscopo sottolinea anche la fatica di giocare sempre in trasferta: “Chiedo scusa alle ragazze costrette a giocare sempre su campi diversi da quello nel quale si allenano. Non avere punti di riferimento come le altre squadre è logorante. Stesso discorso anche per i simpatizzanti e i sostenitori che vorrebbero essere al fianco della squadra almeno in casa”.



Un discorso che non si ferma alla prima squadra come spiega il direttore tecnico Antonio Piscopo: “Tutte le nostre squadre sono penalizzate da questo peregrinare. Abbiamo quelle iscritte agli altri campionati e tutti i settori giovanili che non sanno dove giocheranno. Abbiamo decine di gare ogni settimana”.



Buone notizie dalla squadra iscritta al campionato di serie C, vittoria a Casagiove col punteggio di 0-3.

LUVO BARATTOLI ARZANO 2

VOLLEY ACADEMY CATANIA 3

(25-20; 22-25; 25-19; 24-26; 12-15)

Luvo Barattoli Arzano: De Siano 23, Piscopo V., Passante 13, Suero 9, Allasia 4, Sanguigni 15, Putignano 15. Non entrate: Piscopo F., Silvestro, Bianco, Gabriele, Dello Iacono. All. Piscopo A.

Volley Academy Wekondor Catania: Cecchini 12, Galazzo 4, Panucci 3, Galuppi (L), Giugovaz 18, Gridelli 17, Botarelli 27, Garofalo, Cicoria. Non entrate: Clemente e Davi. All. Jimenez

Arbitri: Raffaele Ayroldi e Andrea Tavano

Note. Durata set: 28’; 29’; 28’; 32’; 19’. Battute sbagliate Arzano: 8; Battute punto Arzano: 6; Battute sbagliate Catania: 7; Battute punto Catania: 4.