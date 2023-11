Sorrento-Taranto 1-0: decisivo Martignago, il tabellino Vittoria preziosa per i costieri sui rossoblu allenati da Capuano, in 10 dal 36'

Il Sorrento batte il Taranto con il risultato di 1-0 nella gara valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C. Martignago realizza il gol decisivo al 27' della ripresa contro i rossoblu allenati da Capuano, in 10 dal 36' per l'espulsione di Bifulco. Vittoria preziosa per i costieri, ora sedicesimi.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Tredicesima Giornata

Sorrento-Taranto 1-0

Marcatori: 27' st Martignago

Sorrento (4-3-3) Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto (18' st Colombini); La Monica, De Francesco (43' st Messori), Cuccurullo; Vitale (32' st Panelli), Ravasio (32' st Petito), Scala (18' st Martignago). All. Maiuri. A disp. Oliva, D’Aniello, Vitiello, Messori, Caravaca, Bonavolontà

Taranto (3-4-3) Vannucchi; Heinz, Riggio, Enrici (32' st Orlando); Romano (1' st Mastromonaco), Zonta, Fiorani, Ferrara (48' st Kondaj); Kanoute (20' st Fabbro), Cianci (20' st Samele), Bifulco. All. Capuano. A disp. Loliva, Costantino, De Santis, Bonetti, Papaserio, Capone

Arbitro: Giaccaglia

Ammoniti: Heinz (T), Romano (T), Cianci (T), Enrici (T), Samele (T), Ferrara (T), Fusco (S)

Espulso: 36' pt Bifulco (T)

Recupero: 1' pt, 5' st

Foto: pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945