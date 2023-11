Gevi Napoli Basket vincente su Treviso: Nutribullet battuta Serie A: sesta vittoria nelle prime 8 gare di campionato per la squadra azzurra

La Gevi Napoli conquista la sesta vittoria nelle prime otto gare di campionato, batte la Nutribullet Treviso con il risultato di 76-79. Al PalaVerde di Villorba gli azzurri firmano il 10 al 10' e sembrano controllare il margine, ma il rientro dei veneti è deciso con il 28-14. La Gevi ha la capacità di riordinare le idee e siglare il 23-15 dell'ultimo quarto per la vittoria partenopea e per l'ottava sconfitta nelle prime otto gare del torneo in casa Nutribullet.

Milicic: "Vittoria molto importante"

"Sono davvero molto felice per questa vittoria. È certamente una delle più importanti e belle della stagione per noi. - ha spiegato il coach della Gevi, Igor Milicic - Rispettiamo Treviso e coach Vitucci perché eravamo consapevoli del loro momento di difficoltà. Per questo motivo sapevamo che era una gara molto difficile da affrontare conoscendo la loro forza. Siamo stati molto bravi a reagire e vincere superando un momento di difficoltà e dimostrando di avere una grande forza mentale. Noi lavoriamo tanto e con grande passione, ringraziamo per i complimenti che ci arrivano, ma siamo ben consapevoli di dove siamo. Non camminiamo sulle nuvole, restiamo con i piedi ben saldi a terra, abbiamo davanti un lungo percorso con tante partite da giocare. I giocatori devono restare calmi e gestire con intelligenza, i nostri tifosi invece possono esaltarsi ed accorrere in tanti al Fruit Arena Village per riempirlo e trasferirci la loro grande passione".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ottava Giornata

Nutribullet Treviso - Gevi Napoli 76-79

Parziali: 14-24, 19-18, 28-14, 15-23

Treviso: Bowman 9, Booker 11, Iacopini ne, Zanelli 4, Harrison 16, Faggian 4, Young, Scandiuzzi ne, Mezzanotte 20, Allen 3, Camara 3, Paulicap 6. All. Vitucci.

Napoli: Pullen 19, Zubcic 18, Ennis 10, Jaworski 8, De Nicolao, Owens 6, Sokolowski 11, Lever 7, Bamba ne, Mabor, Ebeling. All. Milicic.

Arbitri: Attard, Paglialunga, Bartolomeo