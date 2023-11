Sorrento, Del Sorbo: "Punto prezioso con la Juve Stabia. Testa al Monopoli" Il portiere dei costieri è intervenuto nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel

Il portiere del Sorrento, Ludovico Del Sorbo, è intervenuto via skype nel corso di di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 21) su OttoChannel (canale 16). "Abbiamo preparato la gara di Castellammare come sempre. La Juve Stabia è una grande squadra, ma abbiamo fatto una prestazione di livello conquistando un punto molto importante per il nostro percorso. - ha spiegato Del Sorbo - C'era tante emozione da parte mia ma, aiutato dalla squadra, ho fatto bene e abbiamo ottenuto un risultato prezioso".

"Non esiste un match semplice, uniti per l'obiettivo"

"Maiuri? Conosco il mister ormai da due anni. Ci guida con un gruppo squadra unito. È bravo tatticamente e siamo tutti uniti, si è creata una vera famiglia nel Sorrento. Ora abbiamo la sfida con il Monopoli al Viviani. Non c'è differenza sui valori dei match e delle avversarie, ma è chiaro quanto sia importante in chiave salvezza e vogliamo i tre punti".