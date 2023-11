Sorrento-Monopoli 2-0: De Francesco decisivo, il tabellino La doppietta del centrocampista garantisce tre punti preziosi e continuità ai costieri

La doppietta di De Francesco ha regalato tre punti preziosi al Sorrento. I costieri hanno superato il Monopoli con il finale di 2-0. Reti al 14' e al 30' della ripresa al "Viviani" per il successo della squadra di Maiuri, da otto punti nelle ultime quattro gare di campionato.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quindicesima Giornata

Sorrento-Monopoli 2-0

Marcatori: 14' st, 30' st De Francesco

Sorrento (4-3-3) Del Sorbo; Todisco (42' st Vitiello), Blondett, Fusco, Loreto; La Monica, De Francesco (31' st Messori), Cuccurullo; Scala (31' st Panelli), Martignago (22' st Ravasio), Vitale (42' st Bonavolontà). All. Maiuri. A disp. D’Aniello, Oliva, Vitiello, Ilario, Colombini, Caravaca, Kone, Petito, Badje

Monopoli (4-2-3-1) Perina; Viteritti (41' st Cristallo), Fazio, Fornasier, Ferrini; Vassallo (29' st Hamlili), Iaccarino; Borello, Starita (41' st De Paoli), D’Agostino (9' st Riccardi); Spalluto (29' st Santaniello). All. Tomei. A disp. Alloj, Botis, Di Benedetto, Cargnelutti, Cristallo, De Risio, Piarulli, Simone, De Santis

Arbitro: Pezzopane

Ammoniti: Vitale (S), Todisco (S), Cristallo (M)

Espulso: 45' st Riccardi (M)

Recupero: 5' st