Volley Napoli, al Pala Torricelli arriva la Koala Mignon-Chiara Dalba Sabato si scende in campo alle ore 18:00.

Secondo posto in campionato e 14 punti in classifica: questo il bottino fino ad ora conquistato da parte della Serie C di Autouno Volley Napoli. La squadra azzurra allenata da Veronica Masella torna a giocare in casa al PalaTorricelli di Pianura nella prossima giornata del campionato campano. Ore 18:00 si scende in campo per la gara contro i Koala Mignon-Chiara Dalba.

Autouno vicino al Volley Napoli

Da questa stagione il Volley Napoli ha ricevuto il supporto di Autouno Group, leader del settore automotive in Campania: sarà il title sponsor della società partenopea.

«Siamo orgogliosi di essere il nuovo Title Sponsor della Autouno Volley Napoli, – afferma Ciro Veneruso, CEO di Autouno Group – sosteniamo con entusiasmo e decisione i progetti che puntano alla valorizzazione sportiva e sociale del nostro territorio». Queste le motivazioni che hanno spinto Autouno a sostenere la realtà pallavolistica del Volley Napoli.

Autouno Group accompagnerà le azzurre per tutta la stagione, figurando sulle divise da gioco e non solo.

Le partite della settima giornata

In questo fine settimana si scende in campo per la settima giornata del campionato di Serie C campano. Per quanto riguarda il Girone B, in cui è inserito il Volley Napoli, questi gli impegni in calendario:

· BCC Capaccio Paestum Serino – GLS Salerno Guiscards

· Todis Pastena Volley – Partenope Volley

· DP Noleggi Academy School Volley – ASD Volley Volla

· Volley Project Pontecagnano – Penisola Volley