Latina-Sorrento 0-2: Martignago e Ravasio per tre punti preziosi, il tabellino Terza vittoria nelle ultime cinque gare di campionato per i costieri

Il Sorrento passa a Latina con il risultato di 2-0. Vittoria preziosa per gli uomini di Maiuri, ora a 19 punti con il terzo successo nelle ultime cinque gare. Martignago al 14' regala il vantaggio ai costieri. Ravasio blinda i tre punti a quindici minuti dal termine.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Sedicesima Giornata

Latina - Sorrento 0-2

Marcatori: 14' pt Martignago, 30' st Ravasio

Latina (3-4-2-1) Cardinali; De Santis, Marino (32' st Fabrizi), Cortinovis; Ercolano (1' st Paganini), Cittadino (25' st Jallow), Di Livio, Crecco; Fella (1' st Del Sole), Riccardi; Mastroianni. All. Di Donato. A disp. Vona, Bertini, Perseu, Serbouti, Gallo, Rocchi, Polletta, Di Renzo

Sorrento (4-3-3) Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; La Monica (37' st Messori), Di Francesco, Cuccurullo; Badje (15' st Panelli), Martignago (22' st Ravasio), Scala (37' st Messori). All. Maiuri. A disp. Marcone, D’Aniello, Vitiello, Di Somma, Colombini; Bonavolontà, Caravaca; Petito, Kone

Arbitro: Cherchi

Ammoniti: De Francesco (S), Del Sorbo (S), Ravasio (S), Cittadino (L), Paganini (L)

Recupero: 4' st