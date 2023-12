Monopoli-Giugliano 1-3: tris nel primo tempo e controllo, il tabellino A segno Ciuferri, Sorrentino e Giorgione per i tigrotti al "Veneziani"

Il Giugliano domina a Monopoli, vola sul 3-0 nel primo tempo, al 39', e controlla nella ripresa. Il gol di Hamlili al minuto 88 determina il 3-1 finale per i tigrotti, a segno con Ciuferri al 15', con Sorrentino al 21' e con Giorgione. Ritorno in zona playoff per la squadra di Bertotto.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Sedicesima Giornata

Monopoli - Giugliano 1-3

Marcatori: 15' pt Ciuferri (G), 21' pt Sorrentino (G), 39' pt Giorgione (G), 43' st Hamlili (M)

Monopoli (4-2-3-1): Perina; Viteritti (29’ st Cristallo), Fornasier, Fazio, Ferrini; Iaccarino (29’ st Hamlili), Vassallo; Borello, Starita, D’Agostino (25’ st Spalluto); Santaniello (25’ st De Paoli). All. Tomei. A disp. Alloj, Botis; Sorgente, Di Benedetto, Cargnelutti, Piarulli, Simone, De Santis, Mazzotta

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna (40’ st Rondinella), Berman, Caldore, Yabre; Giorgione, Vogiatzis (19’ st De Rosa), Berardocco; Ciuferri (40’ st Nocciolini), Salvemini (48’ st De Sena), Sorrentino (19’ st Bernardotto). All. Bertotto. A disp. Baldi, Manrrique Antonini; Eyango, Scognamiglio, Oyewale, Zullo, Grasso, Aruta, De Francesco, Stabile.

Arbitro: Andreano

Ammoniti: Starita (M)

Recupero: 4' st