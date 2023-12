Scherma, CDM U20 sciabola: la napoletana Vitale trionfa Ad Antalya la campana ha battuto all’ultima stoccata la francese Tori.

Giovani talenti crescono raccogliendo i primi successi. E’ il caso della napoletana Mariella Vitale che ha iniziato con una splendida vittoria la stagione della Coppa del Mondo Under 20 di sciabola andata in scena ad Antalya, in Turchia.

Per l’azzurrina una gran bella prova iniziata nel tabellone delle migliori 64 con il successo sulla kazaka Ko per 15-8. Nel secondo assalto ha concesso il bis imponendosi 15-9 sulla tedesca Graudins. Negli ottavi di finale la sciabolatrice che si allena alla Champ Napoli ha avuto la meglio sull’ungherese Domonkos con il punteggio di 15-10, entrando di prepotenza tra le migliori otto della tappa. Nei quarti derby tricolore contro Carlotta Fusetti. L’assalto ha sorriso alla campana che si è imposta per 15-12. In semifinale sulla strada della Vitale è arrivata l’uzbeka Herrera Lara battuta 15-10. L’arrivo in finale poteva essere già un grandissimo risultato, ma l’azzurrina ha saputo sfruttare l’occasione fino in fondo. L’assalto contro la francese Tori è stato equilibratissimo e il successo della partenopea è arrivato solo all’ultima stoccata (15-14). Per l’azzurrina, classe 2005, si tratta del primo successo in Coppa del Mondo. Grande soddisfazione anche per il maestro Gaspare Fugiana che l’ha seguita a fondo pedana e soprattutto per Champ Napoli dove la ragazza si allena.

Foto: Federscherma