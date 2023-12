Italrugby, nelle prime convocazioni di Quesada c'è un solo atleta campano Out Capuozzo che gioca in Francia, a Parma ci sarà il napoletano Alessandro Fusco.

Inizia l’era di Gonzalo Quesada. Il tecnico argentino ha diramato la prima lista dei convocati per il suo esordio in azzurro. Appuntamento lunedì 11 dicembre a Parma. Sarà l’occasione per conoscersi e presentare in aula il lavoro che verrà portato avanti dallo staff tecnico. Di questa prima lista non fanno parte alcuni dei giocatori che militano nei campionati stranieri come il campano Ange Capuozzo, stella assoluta della squadra azzurra, mentre sarà presente il napoletano Alessandro Fusco.

Per entrambi, che sono ormai punti fermi nelle convocazioni azzurre da un biennio, l’arrivo del tecnico argentino sarà importante per esplorare un nuovo modo di stare in campo.

Quello di Parma sarà il primo appuntamento conoscitivo, mentre dal 4 gennaio si comincerà a fare sul serio. L’Italrugby esordirà nel Sei Nazioni 2024 sabato 3 febbraio alle 15:15 allo Stadio Olimpico di Roma contro l’Inghilterra. L’obiettivo sarà quello di vincere almeno una partita per dare continuità ai discreti risultati ottenuti sotto la guida di Kieran Crowley.

Questa la lista degli atleti convocati:

Piloni

Paolo BUONFIGLIO (Zebre Parma, 1 cap)

Muhamed HASA (Zebre Parma, esordiente)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 50 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 36 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 16 caps)

Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente)

Ion NECULAI (Zebre Parma, 3 caps)

Luca RIZZOLI (Zebre Parma, esordiente)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, esordiente)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 16 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma, 48 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 17 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, 3 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 18 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 36 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap)

Edoardo IACHIZZI (Benetton Rugby, 6 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 49 caps)

David SISI (Zebre Parma, 30 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 3 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 16 caps)

Giacomo FERRARI (Zebre Parma, esordiente)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 12 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, esordiente)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 33 caps) – capitano

Giovanni LICATA (Zebre Parma, 13 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 52 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 15 caps)

Jake POLLEDRI (Zebre Parma, 20 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 17 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 7 caps)

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 17 caps)

Mediani di Apertura

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 2 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 6 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 30 caps)

Filippo DRAGO (Benetton Rugby, esordiente)

Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, 1 cap)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 12 caps)

Luca MORISI (Zebre Parma, 50 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 16 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 15 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 6 caps)

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 44 caps)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 5 caps)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 8 caps)

Questi i prossimi appuntamenti della Nazionale Italiana Maschile:

Raduno 4-5 gennaio, Verona

Raduno 22-24 gennaio, Verona

Raduno verso Italia-Inghilterra a partire dal 28 gennaio, Roma

03.02.24 – ore 15.15

Italia v Inghilterra

11.02.24 – ore 15 locali (16 ITA)

Irlanda v Italia

25.02.24 – ore 16

Francia v Italia

9.03.24 – ore 15.15

Italia v Scozia

16 marzo – ore 14.15 locali (15.15 ITA)

Galles v Italia