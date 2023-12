Il Crotone rallenta la Juve Stabia: allo "Scida" è 1-1 Al rigore di Candellone risponde Tumminello

Il Tabellino

Crotone – D’Alterio, Papini [46′ Bove (90’+2 Pannitteri)], Giron (82′ Crialese), D’Ursi (82′ Bruzzaniti), Gomez, Petriccione, Di Stefano, Loiacono, Tribuzzi, Leo, Tumminello. A disposizione: Lucano, Branduani, Bove, Gigliotti, Felippe, Crialese, Bruzzaniti, Rojas, Jurcec, Giannotti, Cantisani, Vuthaj, Spaltro, Schirò, Pannitteri. Allenatore: Lamberto Zauli.

Juve Stabia – Thiam, Bellich, Romeo, Buglio, Meli, Mignanelli, Bachini, Candellone, Andreoni, Erradi [67′ Bentivegna (90’+2 Folino)], Leone (59′ Baldi). A disposizione: Signorini, Esposito, La Rosa, Maselli, Bentivegna, Baldi, Guarracino, Folino, Gerbo, D’Amore, Rovaglia, Ruggiero, Marranzino, Vimercati. Allenatore: Guido Pagliuca.

Marcatori: 10′ rig. Candellone (JS), 30′ Tumminello (C),

Ammoniti: Tumminello (C), Pagliuca (All. JS), Papini (C), Leone (JS), Tribuzzi (C), Meli (JS)

Espulsi: Meli (JS)

Arbitro: sig. Roberto Lovison della sezione AIA di Padova

Assistenti: sig. Santino Spina della sezione AIA di Palermo e sig. Antonio Junior Palla della sezione AIA di Catania

Quarto Ufficiale: Fabrizio Ramondino della sezione AIA di Palermo