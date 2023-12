Secondo ko di fila per la Gevi Napoli Basket: vince la Unahotels Reggio Emilia Finale di 87-89 nel match valido per l'undicesimo turno del campionato di Serie A

La Gevi Napoli rimedia la seconda sconfitta consecutiva. La UnaHotels Reggio Emilia passa al Fruit Village Arena - PalaBarbuto con il risultato di 87-89 nella gara valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri, sempre sotto nel punteggio, non trovano la rimonta nel finale per regalarsi l'overtime. Sokolowski non firma i liberi decisivi a due secondi dalla sirena e gli emiliani vincono a Napoli.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Undicesima Giornata

Gevi Napoli - UnaHotels Reggio Emilia 87-89

Parziali: 18-31, 26-19, 25-25, 18-14

Napoli: Pullen 2, Zubcic 19, Ennis 14, Jaworski 9, De Nicolao 12, Owens 17, Sokolowski 3, Lever 11, Bamba ne. All. Milicic.

R. Emilia: Weber 4, Camara ne, Cipolla ne, Hervey 15, Galloway 24, Faye 10, Smith 10, Uglietti, Atkins 10, Vitali 11, Grant ne, Chillo 5. All. Priftis.

Arbitri: Rossi, Galasso, Noce