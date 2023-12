Sorrento-Brindisi 0-2: il tabellino. Maiuri: "Dispiace per questo passo falso" Bunino e Lombardi a segno per la squadra biancazzurra. Costieri ko dopo 5 risultati utili di fila

L'ottima fase in casa Sorrento si è chiusa con i costieri sorpresi dal Brindisi. Al “Viviani” di Potenza finale di 2-0 per i biancazzurri sulla squadra allenata da Vincenzo Maiuri, che era reduce da due vittorie di fila, da cinque risultati utili consecutivi. "È stata una gara difficile, come sapevamo, e non è stata presa sottogamba. - ha spiegato il tecnico del Sorrento nel post-gara - È stata preparata con attenzione e abbiamo dato l'anima. È chiaro che non è stata la solita partita nostra, abbiamo fatto fatica e dovevamo fare meglio per diversi aspetti. Dispiace a tutti questo passo falso, ma si deve guardare avanti. Ripartiamo con decisione verso Catania".

Il tabellino

Serie C - Girone C

Diciassettesima Giornata

Sorrento - Brindisi 0-2

Marcatori: 35' pt Bunino, 38' pt Lombardi

Sorrento (4-3-3) Del Sorbo; Todisco (39' st Vitiello), Blondett, Fusco, Loreto (24' st Colombini); La Monica, Bonavolontà (24' st Petito), Cuccurullo; Vitale (1' st Badje), Martignago, Scala (10' st Ravasio). All. Maiuri. A disp. Marcone, D’Aniello, Di Somma, Panelli, Messori, Kone, Caravaca

Brindisi (3-5-2) Albertazzi; Gorzelewsky, Bizzotto, Bellucci; Valenti, Albertini (42' st Vona), Malaccari, Lombardi (14' st Ceesay), Nicolao (13' st Monti); Ganz (42' st Fall), Bunino (24' st Moretti). All. Roselli. A disp. Auro, Saio, Cancelli, Mazia, De Angelis, De Feo, Costa, Galano

Arbitro: Silvestri di Roma 1

Ammoniti: Malaccari (B), Cuccurullo (S)

Recupero: 1' pt, 5' st