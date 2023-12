Catania-Sorrento 0-1: De Francesco per la vittoria dei costieri, il tabellino Rete al minuto 42 e tre punti preziosi nell'obiettivo salvezza per la squadra di Maiuri

Il Sorrento passa al "Massimino" con il gol di De Francesco al minuto 42. La rete del centrocampista garantisce il vantaggio ai costieri e la vittoria sul Catania. Finale di 1-0 e rilancio immediato dopo il ko al "Viviani" con il Brindisi che aveva chiuso la striscia di cinque risultati utili consecutivi.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Diciottesima Giornata

Catania - Sorrento 0-1

Marcatori: 42' pt De Francesco

Catania (4-3-3) Bethers; Rapisarda (33' st Popovic), Curado, Lorenzini, Castellini; Quaini (19' st Chiarella), Rocca, Zammarini (27' st Bocic); Chiricò, De Luca (27' st Zanellato), Marsura (19' st Dubickas). All. Lucarelli. A disp. Livieri, Maffei, Mazzotta, Privitera, Deli

Sorrento (4-3-3) Del Sorbo; Todisco (45' st Vitiello), Blondett, Fusco, Loreto; La Monica (23' st La Monica), De Francesco, Cuccurullo (45' st Bonavolontà); Badje (33' st Martignago), Ravasio, Vitale (23' st Colombini). All. Maiuri. A disp. Oliva, D’Aniello, Di Somma, Caravaca, Kone, Scala

Arbitro: Canci

Ammoniti: Lorenzini, Quaini, Popovic (C), Loreto, Ravasio (S)

Recupero: 1' pt, 5' st