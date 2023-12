Sorrento, De Francesco: "Obiettivo salvezza, vogliamo chiudere bene il 2023" Il centrocampista dei costieri è intervenuto nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel

"Stiamo vivendo un bel momento. Dobbiamo continuare così perché il campionato è lungo. Lo sappiamo, il nostro obiettivo è la salvezza. Abbiamo avuto dei problemi all'inizio, abbiamo recuperato. C'è la sfida con la Casertana e vogliamo chiudere bene il 2023". Così si è espresso Alberto De Francesco nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel (canale 16). Il centrocampista del Sorrento è intervenuto via skype.

La vittoria ottenuta a Catania

"Abbiamo fatto bene a Catania, ma ogni gara ha una storia e volendo in ogni match se ne giocano diverse. Loro sono una squadra costruita per fare di più rispetto alla classifica attuale, ma con il lavoro il Catania può risalire. Resta una squadra importante".

"L'Avellino? Sono stato due anni lì con dinamiche particolari"

"Il gol aiuta anche i centrocampisti, anche di più quando porta punti. Sto bene, mi trovo bene qui a Sorrento e vogliamo continuare a crescere. Il Sorrento mi ha convinto subito, non ho avuto dubbi. La vedevo come una possibilità di una bella sfida. L'Avellino? Sono stato due anni, ci sono state dinamiche particolari. È una piazza che merita altre categorie. Anche da lontano vedo sempre che ci sono gli stessi problemi. Non saprei cosa possono fare, la famiglia D'Agostino investe tanto e non riesce a ottenere l'obiettivo. Qualcosa non va, il motivo non lo so".