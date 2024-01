Sorrento: ufficiale l'arrivo di Riccardi dal Potenza Subito a disposizione di Maiuri per gli allenamenti allo stadio Italia

Pasquale Riccardi entra nella rosa del Sorrento per la seconda parte della stagione. Prestito con diritto di riscatto dal Potenza: questa l'operazione definita dal club rossonero con quello lucano. I costieri, reduci dalla vittoria nel derby contro il Giugliano, inseriscono il centrocampista classe 2003, subito a disposizione di Vincenzo Maiuri verso la sfida in trasferta contro l'Audace Cerignola in programma domenica (ore 20.45).

Il comunicato

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di aver acquisito dal Potenza - in prestito con diritto di riscatto - le prestazioni sportive di Pasquale Riccardi. Riccardi, nato a Napoli il 30 luglio 2003, è un duttile centrocampista offensivo con all’attivo 18 apparizioni tra i professionisti, 16 delle quali nel girone C di Serie C con le maglie di Potenza e Monopoli. Proprio con il Monopoli ha disputato la prima parte di stagione entrando in campo anche nell’ultimo turno di campionato contro la Casertana. Riccardi è già a disposizione di mister Maiuri e oggi ha preso parte alla seduta di allenamento allo stadio Italia".

Foto: pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945