Turris-Crotone 0-4: debacle casalinga per i corallini, il tabellino Pitagorici avanti con Loiacono, poi la doppietta di Gomez e il gol di D'Ursi per il poker

Sconfitta casalinga per la Turris nella gara valida per la ventunesima giornata di Serie C (girone C). Il Crotone domina al "Liguori" contro i corallini con il finale di 4-0 con la rete di Loiacono in apertura del match al 4', la doppietta di Gomez al 23' e al 48' e il gol di D'Ursi al 37' del secondo tempo.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventunesima Giornata

Turris - Crotone 0-4

Marcatori: 4’ pt Loiacono (C), 23’ pt e 3’ st Gomez (C), 34’ st D’Ursi (C)

Turris: Marcone; Cocetta, Esempio, Frascatore; Cum (18’ st Saccani), Scaccabarozzi (18’ st Pugliese), Franco, Nicolao; Giannone (18’ st D’Auria), Guida (31’ st Matera). De Felice. All. Caneo. A disp. Fasolino, Pagno, Pavone, Maniero, Primicile, Burgio, Contessa, Onda

Crotone: Dini; Papini, Gigliotti (21’ st Crialese), Loiacono; Tribuzzi (32’ st Bruzzaniti), Petriccione, Vinicius (32’ st Felippe), D’Ursi, Giron; Tumminello (36’ st Cantisani), Gomez (21’ st Vitale). All. Zauli. A disp. D’Alterio, Lucano, Spaltro, Pannitteri, Jurcec, Schirò, Bove

Arbitro: Ubaldi

Ammoniti: Guida (T)