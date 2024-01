Turris: Leonardo Menichini è il nuovo allenatore dei corallini Sabato (ore 20.45) sarà sfida contro l'ACR Messina al "Liguori"

Leonardo Menichini è il nuovo allenatore della Turris. Dopo l'esonero di Bruno Caneo il club biancorosso riparte dall'ex tecnico di Salernitana e Monterosi Tuscia ed è reduce proprio dalla salvezza ottenuta con la squadra laziale nel 2023. L'allenatore di Ponsacco sarà presentato dalla Turris in conferenza stampa domani pomeriggio allo stadio "Amerigo Liguori". Sabato (ore 20.45) i corallini ospiteranno l'ACR Messina per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C.

Il comunicato ufficiale del club

"La S.S. Turris Calcio comunica di aver affidato a Leonardo Menichini l’incarico di allenatore della prima squadra. La società dà il benvenuto al nuovo allenatore che verrà presentato domani pomeriggio in conferenza stampa".