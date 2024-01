Turris, Menichini: "Situazione complicata, ma c'è tutto per ripartire" Colantonio: "Ringrazio Caneo, ma quando le cose vanno male si cambia il tecnico"

Presentazione ufficiale in casa Turris per Leonardo Menichini, nuovo tecnico dei corallini: "Ho accettato questa sfida perché da fuori ho sempre avuto rispetto di questa società. - ha spiegato l'allenatore di Ponsacco - L'ho affrontata più volte qui, c'ho vinto e perso, ma mi è piaciuto l'ambiente. Ho conosciuto il presidente, suo fratello, ho visto che c'è la serietà per fare cose buone. La situazione è complicata, ma abbiamo tutte le possibilità per raggiungere l'obiettivo primario. Non voglio parlare di obiettivi, ma delle gare da cui tirare fuori il meglio. Nel calcio niente è scontato. Non ci sono i fenomeni. Dobbiamo cercare su ogni campo i punti per ottenere una certa classifica. Penso di partita in partita. Penso al Messina. Devo trovare i calciatori in forma e che hanno le motivazioni. Quelle fanno la differenza. Dobbiamo fare la prestazione. Nessuno indovina alla vigilia, ma occorre la prestazione. Se sarà buona ci sarà la possibilità di fare risultato".

Colantonio: "Andiamoci a riprendere la conferma nella categoria"

"C'è poco da dire e molto da fare. Con l'annuncio del nuovo allenatore, che non ha bisogno di presentazioni, la Turris punta a una risalita e ad andarci a riprendere quello che alla Turris tocca di diritto, ovvero restare in Lega Pro. - ha aggiunto il presidente del club, Antonio Colantonio - Credo nella squadra. Ringrazio l'allenatore, Bruno Caneo, che stimo molto. Credo che sia un buon allenatore, ma le dinamiche sono queste. Quando alcune cose vanno male non si possono cambiare tutti i calciatori, si cambia il tecnico".