Giugliano: iniziativa "scuola famiglia" nel match con il Picerno Il club: "Un ulteriore segnale di vicinanza e presenza sul territorio"

Domani (ore 20.45) il Giugliano ospiterà il Picerno per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C e il match sarà vissuto anche con l'iniziativa denominata "scuola famiglia" per la partecipazione degli alunni della scuola media "Gramsci - Impastato", accompagni da famiglia, docenti e dirigenti scolastici.

"Stadio come luogo di festa e condivisione"

"Fortemente voluta dalla proprietà Mazzamauro al momento in questa stagione sportiva ha raggruppato già 4 diversi plessi scolastici. - si legge nella nota del club - L'intenzione è quella di proseguire su questa lunghezza d'onda, entrando in quante più scuole del territorio, con la finalità di avere sempre presenti bambini e famiglie allo stadio, luogo di festa e condivisione. Un ulteriore segnale di vicinanza e presenza sul territorio. La società ringrazia Il dirigente scolastico Stefano Albano, la Prof.ssa Luisa Ciccarelli per il prezioso aiuto dimostrato, tutti i docenti e coloro i quali si sono prodigati al fine della buona riuscita dell'iniziativa".

Foto: pagina ufficiale Facebook Giugliano Calcio 1928