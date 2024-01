Latina-Giugliano: biglietti in vendita per il settore ospiti Il match è in programma venerdì (ore 20.45) allo stadio Francioni

Sono in vendita i biglietti per assistere alla sfida Latina - Giugliano dal settore ospiti dello stadio "Domenico Francioni". Il match è in programma venerdì (ore 20.45). Prevendita aperta fino alle 19 di domani e il club gialloblu ha indicato ai tifosi il percorso per la trasferta.

Il comunicato del club

"La società comunica, dopo aver atteso le disposizioni del GOS e della autorità preposte, che è possibile sin da questo momento acquistare il tagliando del settore ospiti dello Stadio Domenico Francioni di Latina, per la gara in programma venerdì 2 febbraio alle ore 20:45 tra Latina Calcio 1932 e Giugliano Calcio 1928, attraverso il circuito online ciaotickets, oppure presso il punto vendita autorizzato come indicato dalla società di casa: Di Marino Bar e Tabacchi, o in alternativa, presso i punti venduta autorizzati ciaotickets. Il costo del biglietto sarà di 10€ più diritti di prevendita, come comunicato dalla società di casa. Sarà possibile acquistare il tagliando del settore ospiti fino alle ore 19:00 di giovedì 1 febbraio. Per la percorrenza da Frosinone: A1 Uscita Frosinone, direzione Latina SS156 via Bassianese, via Pontina, via del Lido, via padre San Agostino, via Volturno ingresso settori ospiti da via Bassianese seguire la segnaletica che indica settore ospiti. Per la percorrenza da Roma: strada statale 148 direzione Terracina uscita Latina Centro Via del Lido, via Garigliano, ingresso settore ospiti".

Foto: pagina ufficiale Facebook Giugliano Calcio 1928