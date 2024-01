Sorrento: ceduto in prestito Kone alla Lazio L'attaccante vivrà la seconda parte dell'annata sportiva in biancoceleste

Il Sorrento ha ceduto Souleymane Kone alla Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto. Accordo tra il club rossonero e quello biancoceleste per l'approdo dell'attaccante nella Capitale. Il classe 2004 è stato impiegato in stagione dalla prima squadra nel match di Coppa Italia di Serie C giocato e perso dal Sorrento a Foggia (5-0).

Il comunicato ufficiale del club

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di aver trasferito alla Lazio - con la formula del prestito con diritto di riscatto per il club biancoceleste - l’attaccante Souleymane Kone cui vanno i ringraziamenti del club per l’impegno profuso in questi mesi trascorsi in rossonero".

