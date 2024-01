Turris: Matera ceduto al Taranto Trasferimento a titolo definitivo per il centrocampista

Antonio Matera è un nuovo calciatore del Taranto. La Turris ha ceduto il centrocampista a titolo definitivo al club ionico. Da settembre a gennaio: termina dopo cinque mesi l'avventura di Matera nel club di Torre del Greco. Il mediano di San Severo vivrà la seconda parte della stagione in rossoblu. Matera ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2025. Nel frattempo, la Turris ha anche comunicato che la vendita dei biglietti del settore ospiti per la gara Picerno - Turris, in programma venerdì alle 20.45, al momento è sospesa "in quanto si attendono deliberazioni da parte del CASMS su probabili ed eventuali misure di rigore".

Il comunicato ufficiale del club biancorosso

"La S.S. Turris Calcio comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore Antonio Matera al Taranto. Il club ringrazia Antonio per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

La nota ufficiale del Taranto

"La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Antonio Matera sino al 30/06/2025. Classe 1996, Matera arriva dalla Turris, club con il quale ha iniziato questa stagione. Il neo-centrocampista rossoblù in serie C ha vestito le maglie di Fidelis Andria, Potenza, Cavese e Avellino. In carriera vanta anche 6 presenze in serie B con il Benevento. Ad Antonio va il nostro benvenuto nella famiglia rossoblù".

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Turris Calcio 1944