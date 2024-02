Turris, ecco Casarini e Siega. Ceduti Ricci e Rizzo alla Recanatese Divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Napoli per la gara Picerno-Turris

La Turris ha ufficializzato gli acquisti di Nicholas Siega dal Sudtirol e di Federico Casarini dall'Avellino. L'attaccante e il centrocampista hanno firmato un contratto biennali con il club corallino. La Turris ha, inoltre, comunicato la cessione a titolo definitivo dei difensori Francesco Rizzo e Luca Ricci alla Recanatese. Nelle scorse ore la società biancorossa aveva reso noto anche il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Napoli per la gara Picerno - Turris, in programma domani (ore 20.45) al "Curcio" e le cessioni a titolo definitivo dell'attaccante Angelo Guida al Brindisi e del centrocampista Riccardo Burgio al Potenza.

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Turris Calcio 1944