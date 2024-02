Picerno-Turris 1-0: a segno Murano contro i corallini, il tabellino Sconfitta al "Curcio" per la squadra di Menichini dopo il pari contro l'ACR Messina

La rete di Murano al minuto 11 della ripresa regala i tre punti al Picerno contro la Turris. Sconfitta in trasferta per i corallini dopo il pari contro l'ACR Messina all'esordio di Menichini sulla panchina della squadra biancorossa, in inferiorità numerica per l'espulsione di Franco negli ultimi secondi della sfida.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventiquattresima Giornata

Picerno - Turris 1-0

Marcatori: 11' st Murano

Picerno (4-2-3-1) Summa; Albertini, Gilli, Allegretto, Pagliai; Gallo (20′ st Pitarresi), De Ciancio; Petito (20′ st Graziani), Maiorino (25′ st Albadoro), E. Esposito (38′ st Biasiol); Murano (25′ st Santarcangelo). All. Longo. A disp. Merelli, A. Esposito, Ciko, D’Agostino, Cadili, Novella

Turris (4-2-3-1). Marcone; Saccani, Cocetta, Panelli, Nicolao (33′ st Contessa); Pugliese, Scaccabarozzi (14′ st Franco); Cum (19′ st D’Auria), Giannone (14′ st De Felice), Nocerino (35′ st Maniero); Jallow. All. Menichini. A disp. Guadagno, Esempio, Serpe, Casarini, Maestrelli, Pavone, Onda, Clemente.

Arbitro: Cavaliere

Ammoniti: Gallo (P), Contessa (T), Summa (P)

Espulsi: Franco (T)