Latina-Giugliano 0-1: Maselli per la vittoria dei tigrotti, il tabellino Tre punti preziosi per la squadra di Bertotto al "Francioni"

Il gol di Maselli al quinto minuto regala la vittoria al Giugliano. Finale di 1-0 con i tigrotti che battono il Latina al "Francioni" e firmano il quarto risultato utile consecutivo.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventiquattresima Giornata

Latina - Giugliano 0-1

Marcatori: 5' Maselli

Latina (3-4-2-1): Fasolino (9’ st Guadagno); De Santis, Rocchi, Marino (26’ st Di Renzo); Paganini, Di Livio, Perseu (9’ st Cittadino, 30’ st Mazzocco), Ercolano; Riccardi, Del Sole (26’ st D’Orazio); Fella. All. Fontana. A disp. Mazzocco, Sorrentino, Capanni, Crecco, Fabrizi, Polletta, Di Renzo, Vona

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna (47' st Boccia), Cargnelutti, Caldore, Yabre; De Rosa (20’ st Gladestony), Maselli, Romano; Di Dio (37’ st Ciuferri), De Sena (20’ st Salvemini), Balde (37’ st Oviszach). All. Bertotto. A disp. Baldi, Coprean, Scognamiglio, Diop, Oyewale, Berardocco, Grasso, Boccia

Arbitro: Allegretta

Ammoniti: Marino (L), Ercolano (L), De Rosa (G), De Sena (G), Cargnelutti (G)

Recupero: 1' pt, 5' st