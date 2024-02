Monopoli - Juve Stabia 1-3: vespe alla terza vittoria di fila, il tabellino Rigore di Borello, poi pugliesi in 10 con l'espulsione di Hamlili: Piovanello cambia il match

La Juve Stabia passa al Monopoli. Vittoria al "Veneziani" per la squadra gialloblu con il finale di 3-1 nella gara valida per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C. Pugliesi avanti su rigore con Borello al 40' e vespe prive di Pagliuca, espulso pochi secondi dopo. Il Monopoli resta in 10 per il rosso rimediato da Hamlili sul finale della prima frazione. Nella ripresa la Juve Stabia si rilancia subito con Piovanello e ribalta il match con Adorante (1-2). Nel finale arriva il terzo gol delle vespe: ancora a segno Piovanello.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Venticinquesima Giornata

Monopoli - Juve Stabia 1-3

Marcatori: 40′ rig. Borello (M), 51′ e 90’+4 Piovanello (JS), 65′ Adorante (JS)

Monopoli: Gelmi, Berman, Tommasini (73′ Iaccarino), Borello (73′ Ardizzone), Viteritti, Ferrini (61′ Barlocco), La Vardera (61′ Vitale), De Risio, Bizzotto, Hamlili, Bulevardi (61′ De Paoli). All. Anaclerio (squalificato Pazienza). A disp. Dalmasso, Sibilano, Angileri, Sosa, Ardizzone, Cristallo, Simone, Arioli, Grandolfo

J. Stabia: Thiam, Bellich, Romeo (46′ Piovanello), Adorante, Piscopo, Baldi, Mignanelli, Bachini, Erradi (83′ Meli), Leone, Mosti (83′ Pierobon). All. Pagliuca, A disposizione: Esposito, Signorini, La Rosa, Pierbon, Guarracino, Garau, Folino, D’Amore, Andreoni, Picardi, Marranzino, Stanga

Arbitro: Nicolini

Ammoniti: Romeo (JS), Ferrini (M), De Risio (M)

Espulsi: Hamlili (M), De Risio (M)