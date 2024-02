Giugliano - Virtus Francavilla 2-1: Salvemini al 90', il tabellino Tigrotti avanti con Balde, ripresi da Neglia, poi nel finale il gol dell'attaccante

Il Giugliano batte la Virtus Francavilla con il risultato di 2-1 nella gara valida per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C. Salvemini firma al 90' la vittoria dei tigrotti, avanti con Balde e poi ripresi a Neglia.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Giugliano - Virtus Francavilla 2-1

Marcatori: 9’ pt Balde (G), 24’ st Neglia (VF), 45’ st Salvemini (G)

Giugliano: Russo, Yabre (44’ st Oyewale), Romano, De Rosa, Valdesi, Caldore, De Sena (26’ st Oviszach), Cargnellutti, Ibourahima (26’ st Salvemini), Maselli (35’ st Berardocco), Di Dio (1’ st Ciuferri). All. Bertotto. A disp: Baldi, Rob Coprean, Menna, Scognamiglio, Gladestony, Grasso, Boccia

V. Francavilla: Branduani, De Marino, Gasbarro, Biondi (1’ st Carella), Artistico, Polidori (14’ st Neglia), Dutu, Agostinelli (1’ st Macca), Risolo (30’st Laaribi), Ingrosso, Garofalo (20’st Di Marco). All. Occhiuzzi. A disp. Carretta, Lucatelli, Contini, Nicoli, Accardi

Arbitro: Di Cicco

Ammoniti: Di Dio (G), Caldore (G) Ingrosso (VF)

Recupero: 3’ pt, 5’ st