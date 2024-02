Gevi Napoli Basket ko a Cremona: la Vanoli vince 90-83 Terza sconfitta consecutiva per gli azzurri. Giovedì il quarto di finale di Coppa Italia

La Gevi Napoli esce sconfitta dal parquet della Vanoli Cremona. I lombardi di coach Cavina hanno superato la squadra partenopea con il finale di 90-83. È la terza sconfitta consecutiva per gli azzurri guidati in panchina da Igor Milicic. Lunga pausa per la Serie A: da mercoledì il via alle Final Eight di Coppa Italia e giovedì (ore 20.45) la Gevi affronterà la Germani Brescia nell'ultimo quarto di finale al PalaOlimpico di Torino. Poi nel weekend successivo sarà ulteriore sosta per il campionato con la finestra riservata alle gare delle Nazionali.

LegaBasket Serie A

Ventesima Giornata

Vanoli Cremona - Gevi Napoli 90-83

Parziali: 20-18, 26-18, 19-29, 25-18

Cremona: Adrian 11, Denegri 19, Eboua 6, Golden 3, Lacey 1, McCullough 13, Pecchia 14, Piccoli 3, Zanotti 3, Zegarowski 7. All. Cavina

Napoli: Ennis 21, Sokolowski 16, Pullen 15, Zubcic 12, Brown 11, Owens 6, Lever 2, Ebeling ne, Mabor ne, Sinagra ne, Bamba ne. All. Milicic

Arbitri: Sahin, Paglialunga, Bettini