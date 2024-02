Tutto pronto per la Coppa Italia: giovedì Germani Brescia - Gevi Napoli È la vigilia dei primi due quarti di finale all'Inalpi Arena (PalaOlimpico) di Torino

Cresce l'attesa per le Final Eight di Coppa Italia 2024. All'Inalpi Arena (PalaOlimpico - PalaIsozaki) di Torino è tutto pronto per le prime due gare in programma domani: alle 18 EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trentino, alle 20.45 Umana Reyer Venezia - Estra Pistoia. Giovedì, invece, sarà la volta degli altri due quarti di finale: alle 18 Virtus Segafredo Bologna - UnaHotels Reggio Emilia e Germani Brescia - Gevi Napoli.

Palla a due alle 20.45 per chiudere i quarti di finale

La squadra azzurra è chiamata al rilancio nella coppa nazionale dopo aver chiuso il cammino in campionato con tre sconfitte consecutive, l'ultima rimediata domenica a Cremona contro la Vanoli. Nel tris di ko c'è anche la Germani e la Gevi punta anche sullo spirito di rivincita dopo le due sconfitte in campionato negli scontri diretti con la formazione allenata da Alessandro Magro. La vincente di Brescia-Napoli affronterà sabato alle 20.45 la vincente di Virtus-Reggiana. Da alcuni anni è previsto un giorno di riposo, il venerdì, tra i quarti di finale e le semifinali. La finale è in programma domenica con palla a due alle 17.45.

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket