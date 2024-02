Taranto-Giugliano 1-0: Kanoute nei secondi finali, il tabellino Tigrotti superati negli istanti conclusivi: decisivo l'ex Avellino per la squadra di Capuano

Il Giugliano esce sconfitto dallo "Iacovone". Finale di 1-0 per il Taranto con il gol di Kanoute al minuto 89. Rimpianti per un ulteriore risultato positivo tra i tigrotti dopo la prestazione contro la squadra di Capuano.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventiseiesima Giornata

Taranto - Giugliano 1-0

Marcatori: 89' Kanoute

Taranto (3-4-3): Vannucchi; Enrici, Miceli, Luciani; Fiorani (70’ Zonta), Calvano (70’ Ladinetti), Ferrara, Mastromonaco (53’ Valietti); Kanoute, Simeri (59’ De Marchi), Orlando (53’ Bifulco). All. Capuano. A disp. Loliva, Costantino, Riggio, Panico, Papaserio, Travaglini, Capone, Fabbro

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna, Cargnelutti, Caldore, Yabre; Romano (91’ Oviszach), Maselli, De Rosa; Ciuferri (80’ De Sena), Salvemini, Balde. All. Bertotto. A disp. Baldi, Coprean, Oyewale, Gladestony, Berardocco, Grasso, Boccia, Valdesi, Scognamiglio

Arbitro: Cavaliere

Ammoniti: Simeri (T), Luciani (T), Menna (G), Balde (G), Cargnelutti (G)