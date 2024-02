Sorrento - Virtus Francavilla 1-0: Martignago decide il match, il tabellino Zona playoff per i costieri con 39 punti: posizione condivisa con il Giugliano

Il Sorrento batte la Virtus Francavilla con il risultato di 1-0 e si rilancia dopo due sconfitte di fila: quota 39 punti con il Giugliano e zona playoff per i costieri. Il gol di Martignago al 52' vale i tre punti per la squadra allenata da Maiuri.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventisettesima Giornata

Sorrento - Virtus Francavilla 1-0

Marcatori: 7' st Martignago

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; La Monica (34' st Bonavolotà), De Francesco, Riccardi (16' st Di Somma); Vitale (16' st Messori), Ravasio (46' st Badje), Martignago. All. Maiuri. A disp. Albertazzi, D’Aniello, Vitiello, Morichelli, Colombini, Scala, Capasso, Petrone

V. Francavilla (3-5-2): Branduani; Dudu, Molnar (7' st Gasbarro), De Marino; Di Marco (33' st Carella), Macca, Risolo (33'st Laaribi), Biondi, Nicoli (22' st Garofalo); Neglia, Artistico. All. Villa. A disp. Lucatelli, Contini, Izzillo, Agostinelli, Accardi

Arbitro: Djurdjevic

Ammoniti: Di Marco (VF), Garofalo (VF), Fusco (S), Blondett (S), Del Sorbo (S)

Recupero: 7′ st